Двигатели внутреннего сгорания в ближайшее время не покинут автомобили европейцев.

Попытки Европы сократить выбросы автомобилей могут столкнуться с серьёзной проблемой. После того как автопроизводители и федеральные правительства подвергли критике план ЕС о запрете двигателей внутреннего сгорания с 2035 года, на горизонте появился ещё более серьёзный оппонент. Европейская народная партия начала кампанию по отмене запланированного запрета и поддержке автопроизводителей в регионе, сообщает Reuters.

Европейская народная партия (ЕНП) — это правоцентристская партия ЕС и крупнейшая политическая группа в Европейском парламенте. Reuters получила проект документа с заявлением, который партия собирается опубликовать сегодня, и похоже, что ЕНП придерживается популярных взглядов.

Согласно отчету, ЕНП заявляет, что запрет двигателей внутреннего сгорания с 2035 года «должен быть отменён». Партия хочет, чтобы автомобили с двигателями, работающими на биотопливе и других альтернативных видах топлива, могли продолжить эксплуатацию. ЕНП уже высказывала эту позицию и другие страны, включая Германию, поддержали эти изменения. Также партия стремится изменить закон, чтобы поддержать подключаемые гибриды, где сочетание двигателя и электрической энергии помогает сократить выбросы по сравнению с полностью бензиновыми автомобилями.

Автопроизводителям грозят штрафы в миллиарды евро, если они не смогут достичь целевых показателей ЕС по выбросам CO2 к 2025 году. Компании, такие как BMW, выступили против этих правил, и в документе ЕНП говорится, что автопроизводителей следует защитить. Партия стремится перенести этот срок еще на два года или смягчить порядок расчёта соблюдения требований, чтобы дать автопроизводителям больше времени на выполнение норм.

Согласно текущим законам, средний целевой показатель выбросов в 115,1 г/км снизится примерно на 19% в 2025 году до 93,6 г/км. Автопроизводители платят штраф в размере $100 за каждый грамм сверх лимита, умноженный на количество проданных новых автомобилей за год. Для таких компаний, как VW, это может означать штрафы в более чем $300 млн за каждый грамм превышения.

ЕНП обеспокоена рабочими местами в автомобильной отрасли Европы. Сектор сталкивается с угрозой потери тысяч или даже десятков тысяч рабочих мест из-за дешёвых электромобилей из Китая и более низких, чем ожидалось, продаж электромобилей в целом, что наносит ущерб европейским автопроизводителям.

В сентябре климатический представитель ЕС Вопке Хукстра заявил, что долгосрочное регулирование создает предсказуемую среду для инвестиций и что многие автопроизводители заявили, что идут по плану. С тех пор автопроизводители готовятся к новым тарифам из США, и даже некогда незыблемая VW Group впервые объявила о планах закрыть заводы в Германии.