Space Engineers 2 поднимет космическую разрушаемость на новый уровень

Несмотря на релиз нескольких симуляторов и игр в жанре песочницы, независимый разработчик Keen Software House больше знаменит игрой Space Engineers — песочницей на основе вокселей. Она известна свободой в создании сложных космических кораблей и станций, где ключевую роль играют реалистичные физические взаимодействия. Теперь официально объявлено о выходе сиквела.

Keen Software анонсировала Space Engineers 2, и игра будет переведена на последнюю версию собственного движка студии VRAGE. Как демонстрирует трейлер, новые инструменты для создания и редактирования станут «интуитивно понятными для любого пользователя и достаточно сложными для конструирования невероятных творений».

В трейлере показана физика разрушений, которая позволяет модульным частям реалистично отламываться от более крупных секций. Также подтверждены такие функции, как система сетки 25 см, привязка чертежей, частичное копирование и отмена действий.

«Space Engineers 2 разрабатывается на основе VRAGE3, нового поколения проприетарного движка от Keen Software House», — говорится в пресс-релизе. «Благодаря ставке на объёмные окружения VRAGE3 поддерживает огромные, полностью динамические и разрушаемые миры, предоставляя по-настоящему революционный опыт песочницы в Space Engineers 2».

Space Engineers 2 пройдёт через ранний доступ, как и оригинальная игра. Первая Space Engineers появилась в раннем доступе Steam в 2013 году. Keen Software потребовалось шесть лет, чтобы добраться до версии 1.0. Вскоре после этого последовал выпуск версии для Xbox, а затем и релиз на PlayStation в 2023 году. Игра также славится огромным моддинг-сообществом, в котором представлено более полумиллиона пользовательских творений в Steam Workshop. Пока не ясно, смогут ли какие-либо из них быть перенесены в сиквел.

Специальный прямой эфир 19 декабря представит больше информации о Space Engineers 2, включая новый геймплей и дату появления в раннем доступе. Трансляция пройдёт на каналах студии в Twitch и YouTube.