Серия Redmi K80 поставила рекорд по продажам в Китае

Серия смартфонов Redmi K80 показала впечатляющие темпы продаж в первые дни. Она превысила миллион проданных устройств за первые 10 дней. Это стало рекордом для смартфонов этой линейки. Дебют состоялся 27 ноября, и в первый день было продано более 660 тысяч экземпляров устройств. Это превзошло предыдущие рекорды продаж первого дня для серии K.

Генеральный менеджер Redmi Ван Тэн Томас выразил уверенность в успехе K80. Он полагает, что эта линейка станет флагманским предложением на 2025 год. В состав серии входит самый мощный флагман Redmi на сегодняшний день. Он получил значительный прирост производительности, продолжительности работы и качества камер.

Redmi K80 стоит от 2499 юаней. В состав серии входят стандартная модель K80 и K80 Pro. K80 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, а K80 Pro — на самом современном Snapdragon 8 Elite.

Оба аппарата получили плоский экран LTPS OLED с разрешением 2K и ультразвуковым сканером отпечатков внутри. K80 обладает двумя задними камерами с основной на 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 6550 мА·ч и проводной зарядкой 90 Вт. K80 Pro получил три камеры сзади с двумя по 50 Мп и одной на 32 Мп, аккумулятор на 6000 мА·ч, зарядку 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт.

В момент анонса представитель Xiaomi рассказал, что объём поставок аппаратов бренда Redmi за 11 лет превысил 1,11 млрд в 105 странах.

Теперь в декабре ожидается появление модели Redmi Turbo 4. Предположительно, аппарат предложит экран OLED с разрешением 1,5K, процессор Dimensity 8400 и зарядку 90 Вт.