Redmi K80 анонсирован с аккумулятором ёмкостью 6550 мАч

Компания Xiaomi анонсировала новую линейку смартфонов Redmi K80, предлагая приличный уровень характеристик по относительно умеренной стоимости. Обладающий самой большой батареей в истории Xiaomi и прошлогодним процессором Snapdragon, аппарат может прийтись по вкусу многим.

Стандартный Redmi K80 получил экран размером 6,67 дюйма формата 2K 3200 × 1440. Он обладает максимальной яркостью 3200 нит и глобальной яркостью 1800 нит. Поддерживается частота обновления 120 Гц, частота отклика на касание 480 Гц и до 2560 Гц в отдельных играх. Есть поддержка стандартов HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid и Xiaomi Qingshan Eye Protection 2.0 для улучшенного качества изображения и защиты глаз.

Устройство работает на флагманском процессоре годичной давности Snapdragon 8 Gen 3. Есть также ИИ-движок Qualcomm для улучшенной многозадачности и игр, плюс система охлаждения с двойным контуром 3D для эффективного управления теплом.

Всё это работает на программной оболочке HyperOS 2, приносящей повышенную производительность, быструю загрузку приложений и сниженное время отклика. Аппарат получил память LPDDR5x объёмом до 16 ГБ и хранилище UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

Сзади находятся три камеры с основной 50-Мп Light Fusion 800 с большой диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией изображения (OIS). Рядом сверхширокоугольная камера 8 Мп с углом обзора 120°, а ещё макрокамера 2 Мп для снимков крупным планом. Камера поддерживает такие функции, как «Суперночной режим», динамические фото и запись видео 8K. Спереди находится камера 20 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 6550 мАч, что является рекордом для аппаратов Xiaomi. Устройство поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 90 Вт. В смартфоне используется чип зарядки Surge P3 и чип управления батареей Surge G1 для обеспечения оптимальной энергоэффективности и безопасной зарядки.

Смартфон защищён от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Также он оборудован ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, который работает даже с мокрыми руками, инфракрасным пультом, NFC и стереодинамиками.

Redmi K80 доступен в четырёх цветах: чёрный, белый, зелёный и синий. Он представлен в пяти конфигурациях: от 12/256 ГБ за 2499 юаней до 16 ГБ и 1 ТБ за 3599 юаней.

Чуть позже ожидается начало продаж этого смартфона за пределами Китая.