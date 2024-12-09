Об этом намекнул один из руководителей бренда REDMI

В прошлом месяце Redmi представила смартфоны Redmi K80 и K80 Pro в Китае. Поступали сообщения о том, что бренд также работает над телефоном под брендом Turbo для китайского рынка. Генеральный менеджер Redmi Ван Тэн Томас намекнул, что Redmi выпустит новое устройство в этом месяце с ключевым словом «Little Tornado». Похоже, он намекает на выход Redmi Turbo 4.

Как сообщается, «Little Tornado» является кодовым названием серии Redmi Turbo, что предполагает, что Redmi Turbo 4 должен быть официально представлен в этом месяце. Устройство дебютирует как первый в мире телефон на базе чипсета среднего уровня Mediatek Dimensity 8400.

Dimensity 8400, который, как сообщается, производится по 4-нм техпроцессу TSMC, имеет архитектуру с большим количеством ядер Cortex-A725 и тактовую частоту процессора более 3 ГГц. Он также имеет тот же встроенный графический процессор Immortalis-G925 MC12, что и во флагманском чипе Dimensity 9400. Что касается производительности, то Dimensity 8400 набрал более 1,7 миллиона баллов в тесте AnTuTu, превзойдя по данному показателю мобильный чипсет Snapdragon 8 Gen 2.

Согласно сообщениям в сети, Redmi Turbo 4 будет иметь плоскую OLED-панель с разрешением 1,5K. Сертификация устройства 3C показала, что смартфон может поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт. Что касается цены, то устройство, вероятно, будет стоить от 1500 юаней (около 205 долларов) до 2000 юаней (275 долларов).

Сообщается, что Redmi может также анонсировать модель Redmi Turbo 4 Pro в следующем году. Этот телефон, вероятно, будет оснащен пока ещё даже не анонсированным чипсетом Snapdragon 8s Elite. Предполагается, что Redmi Turbo 4 и Turbo 4 Pro будут продаваться на глобальном рынке под названиями Poco X7 и Poco F7 соответственно.