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Представлены часы Redmi Watch 5 с экраном AMOLED и 24 сутками работы
Redmi Watch 5 на HyperOS с eSIM поступают в продажу

Среда стала днём анонсов продуктов китайского бренда Redmi. Помимо серии смартфонов K80 были представлены смарт-часы Redmi Watch 5. Они приносят премиальный дизайн, передовые технологии и практичную функциональность.

Redmi Watch 5 обладают изогнутым экраном AMOLED 2,07 дюйма с разрешением 432 × 514, частотой 60 Гц и яркостью 1500 нит. Это обеспечивает яркие цвета и хорошую читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Экран занимает 82% корпуса, а сверхтонкие рамки шириной 2 мм подчёркивают его стильный внешний вид.

Часы выполнены в премиальном алюминиевом корпусе с вращающейся коронкой из нержавеющей стали. Это добавляет им элегантности и удобства управления. Доступны семь вариантов сменных ремешков, включая новый магнитный ремешок из кожи Kona.

Благодаря программной оболочке Xiaomi HyperOS 2 часы плавно работают с поддержкой сторонних приложений и девятью предустановленными популярными приложениями. Они предлагают функции управления умным домом, уведомления о фокусировке и управление транспортными средствами. Доступно NFC для оплаты, функция цифрового ключа от автомобиля и возможность подключения нескольких устройств.

Для заботящихся о здоровье часы оснащены круглосуточным мониторингом сердечного ритма, отслеживанием уровня кислорода в крови, управлением стрессом и анализом сна, основанными на собственных алгоритмах. Поддерживается более 150 спортивных режимов, включая занятия на открытом воздухе, с независимым GNSS для точного отслеживания маршрута. Новый чип AFE обеспечивает повышенную точность измерения сердечного ритма. Часы водонепроницаемы на глубине до 5ATM, что делает их подходящими для плавания и водных видов спорта.

Redmi Watch 5 получили аккумулятор ёмкостью 550 мАч, дающий до 24 дней работы в обычном режиме для версии с Bluetooth. Модель с eSIM работает до 12 дней в стандартном режиме, а усовершенствованная оптимизация энергии продлевает время использования. Версия с eSIM также поддерживает автономные звонки, обмен сообщениями и 25 часов непрерывной работы в режиме рации.

Стоимость Redmi Watch 5 начинается с 599 юаней за версию с Bluetooth. Модель с eSIM, предлагающая двухрежимную связь и автономные функции, стоит 799 юаней. Магнитный ремешок из кожи стоит 169 юаней.

#xiaomi #redmi #смарт-часы
Источник: gizmochina.com
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