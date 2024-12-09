OnePlus готовит два смартфона серии Ace 5

В ноябре компания OnePlus подтвердила, что линейка смартфонов OnePlus Ace 5 в Китае будет представлена в декабре. OnePlus постепенно раскрывает информацию о моделях Ace 5 и Ace 5 Pro. Президент OnePlus China показал изображения Ace 5, которые демонстрируют элегантный дизайн.

Изображения показывают, что Ace 5 оснащён плоским экраном со сверхтонкими рамками. Исполнительный директор OnePlus не стал называть технические характеристики экрана Ace 5. Изображения дают понять, что Ace 5 может быть выполнен в металлическом корпусе. Дизайн обратной стороны пока неизвестен. Он может быть раскрыт позже на этой неделе. Есть информация, согласно которой устройство будет доступно в версии с керамической задней панелью.

Согласно прежним данным, OnePlus Ace 5 получит экран LTPO BOE X2 8T 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Аппарат будет работать на Snapdragon 8 Gen 3 с оптимизациями под игровые возможности при управлении энергопотреблением и тепловыми режимами, аналогичными Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что смартфон получит 16 ГБ памяти LPDDR5X и 512 ГБ хранилища UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора должна составить около 6000 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт. Сзади должны находиться три камеры с основной 50 Мп с поддержкой OIS, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп. Передняя камера имеет разрешение 16 Мп. Аппарат будет работать на Android с оболочкой ColorOS 15, получит инфракрасный датчик и ползунок уведомлений.

Ace 5 Pro будет работать на более современном и мощном процессоре Snapdragon 8 Elite. Ещё в нём должна быть улучшенная камера с 2-кратным телеобъективом.

Также ведётся работа над международной версией смартфона OnePlus 13. В январе ждут и анонса модели OnePlus 13R. Это должна быть модифицированная версия Ace 5 с улучшенными камерами.