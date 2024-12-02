OnePlus Ace 5 протестировали в преддверии релиза

После ряда утечек и слухов смартфон OnePlus Ace 5 появился в базе данных бенчмарка Geekbench. Его заметили с модельным номером PKG110. Аппарат набрал 2212 баллов в одноядерном тесте и 6961 балл в многоядерном.

Данная модель имеет 16 ГБ оперативной памяти и плату с кодовым названием «pineapple» с максимальной тактовой частотой 3,30 ГГц. Вероятно, речь идёт о системе на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Бенчмарк указывает на наличие графического процессора Adreno 750 и операционной системы Android 15.

Ранее OnePlus рекламировала линейку Ace 5 в Китае, намекая на возможность применять новый процессор Snapdragon 8 Elite. Быть может, речь шла и о версии смартфона Pro. Snapdragon 8 Gen 3 может войти в состав стандартного варианта Ace 5.

Изображение Ace 5 появилось на китайской платформе Weibo. В отличие от предшественника, смартфон имеет плоский экран и заднюю панель в стиле OnePlus 13.

За пределами Китая Ace 5 может продаваться под именем OnePlus 13R. Переименованная модель тоже была замечена в базах данных Geekbench, FCC и SIRIM, что указывает на скорый релиз.

OnePlus 13R (Ace 5) обещает принести сочетание флагманской производительности и конкурентоспособной цены. Среди его характеристик ждут экран OLED размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, три камеры сзади с основной 50 Мп, переднюю камеру 16 Мп, аккумулятор 6000 мАч и зарядку мощностью 100 Вт.