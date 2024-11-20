OnePlus готовит смартфон умеренных размеров

Согласно последней информации, компания Oppo работает над компактным флагманским смартфоном Find X8 Mini для китайских покупателей. Инсайдер Digital Chat Station (DCS) сообщает, что родственная компания OnePlus также разрабатывает компактный флагман для Китая. По мнению источника, они не помешают продажам друг друга, поскольку будут иметь ключевые различия.

По данным инсайдера, будущий компактный смартфон OnePlus получит плоский экран OLED 6,31 дюйма (в наши дни это стало компактным смартфоном) с разрешением 1,5K и будет работать на премиальном процессоре Snapdragon 8 Elite. Пока неизвестно, войдёт ли устройство в основную линейку аппаратов вроде OnePlus 13 или станет частью серии Ace. В декабре ожидается презентация моделей Ace 5 и Ace 5 Pro на чипах Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite соответственно.

Когда один из пользователей Weibo спросил инсайдера, будут ли OnePlus Compact и Find X8 Mini конкурировать, инсайдер заверил, что этого не произойдёт. Причиной этому являются разные процессоры. Пока неизвестно, какой процессор будет установлен в Find X8 Mini. Если компактный смартфон OnePlus выйдет с Snapdragon 8 Elite, Find X8 Mini может получить Dimensity 9400, как и Find X8 и X8 Pro.

Компактный смартфон OnePlus ожидается во втором квартале в Китае. Что касается Find X8 Mini, он может быть представлен вместе с Find X8 Ultra, запуск которого запланирован на первый квартал.