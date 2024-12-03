OnePlus 13 скоро начнут продавать не только в Китае

Генеральный директор компании OnePlus Пит Лау официально подтвердил в блоге, что компания представит OnePlus 13 для международных продаж в январе. Хотя Лау не указал точную дату релиза, это подтверждает, что OnePlus 13 скоро появится в большем количестве стран. Как обычно, в Китае его начали продавать раньше, а именно в октябре.

OnePlus 12 выпустили на глобальный рынок 6 февраля этого года. Очевидно, что на этот раз сроки сдвигаются на более ранние. В Китае OnePlus 12 был запущен в Китае 5 декабря 2023 года. OnePlus 13 также появился раньше, поэтому более ранний международный релиз был ожидаем. Возможно, OnePlus 13 появится примерно в одно время с аппаратами серии Samsung Galaxy S25.

Поскольку в Китае OnePlus 13 продаётся больше месяца, о нём известно всё. Здесь применяется последний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища. Устройство работает с программной оболочкой OxygenOS 15 на основе Android 15. Она имеет множество новых функций на базе искусственного интеллекта.

Пока неизвестно, будет ли тогда же представлена модель OnePlus 13R. Если его релиз состоится в Китае в этом месяце, есть вероятность, что он дебютирует на мировом рынке в январе. Другим ожидаемым продуктом являются смарт-часы OnePlus Watch 3.