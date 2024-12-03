Новинка устойчива к царапинами и падениям.

Компания Honor выпускает свой новый смартфон среднего класса X9c Smart, обладающий большим экраном, основной камерой с высоким разрешением и ёмким аккумулятором, пишет издание Gadgets 360.

Источник фото: Gadgets 360/Honor

Смартфон Honor X9c Smart снабжается 6.8-дюймовой панелью с разрешением Full HD+ (2412x1080 точек), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 850 нит, а также чипсетом MediaTek DImensity 7025 Ultra. На сайте указана единственная конфигурация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, но при запуске могут появиться и другие.

На задней панели располагается 108-Мп основная камера с диафрагмой f/1.75 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 5-Мп сверхширокоугольным датчиком, а на фронтальной панели имеется 16-Мп камера для селфи и видеозвонков. Новинка снабжается набором инструментов с использованием технологий искусственного интеллекта для улучшения фотографий.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5800 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 35 Вт.

Производитель заявляет, что смартфон устойчив к царапинам и падениям. Новинка снабжается Magic Capsule, что позволяет динамически отображать сообщения от приложений в режиме реального времени, и поставляется с предустановленной MagicOS 8 на базе Android 14.

Кроме того, устройство имеет разъём USB Type-C, защиту от пыли и влаги по стандарту IP65, поддерживает 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS и NFC. Размеры новинки составляют 165.98x75.8x7.88 мм, а вес достигает 193 г. На выбор покупателю предлагается версия в белом (Moonlight White) цветовом оформлении, а также вариант цвета морской волны (Ocean Cyan).

Стоимость смартфона Honor X9c Smart в настоящий момент не называется. Запуск новинки ожидается 11 декабря.