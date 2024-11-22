Также он имеет заднюю тройную 50-мегапиксельную камеру с небольшим телеобъективом.

Недавно стало известно о значительных обновлениях в серии смартфонов Honor, и особое внимание привлекла модель Honor 300 Pro. Инсайдер Digital Chat Station опубликовал детальную информацию о конфигурации этой новой серии, которая, как ожидается, будет выпущена в ближайшем будущем. При этом генеральный директор Honor, Чжао Мин, отметил, что предстоящая серия Honor 300 станет самой мощной цифровой серией в истории компании. Серия также совершила новый прорыв в тонком и лёгком дизайне, установив новый рекорд с толщиной корпуса 6,97 мм.

Honor 300 Pro будет оснащён дисплеем с разрешением 1,5K, что представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущей линейкой Honor 200, где использовалось разрешение FullHD+. Аппаратной основой новинки станет флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Устройство поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также будет доступна функция беспроводной зарядки. Также в данный смартфон интегрирован ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, установленный под экран.

Модель оснащена задней тройной камерой, которая включает 50-мегапиксельную линзу-перископ. А сам Honor 300 Pro будет доступен в нескольких цветовых вариантах, включая Starlight Sand, Ink Rock Black и Chaka Green. Передняя часть смартфона оснащена изогнутым экраном и двойной камерой с отверстием в верхней части по центру. Но кроме варианта Pro, в данной линейке есть ещё модели, имеющие номера AMG-AN00, AMM-AN00, AMP-AN00 и AMP-AN10, но названия официально не подтверждены. Предзаказ на серию Honor 300 уже открыт, хотя точная дата выпуска ещё не объявлена. Ожидается, что новая серия может быть представлена в начале декабря.