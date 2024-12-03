Lenovo ThinkPad T14s 2024 Ryzen Edition также получил 32 ГБ ОЗУ, накопитель на 1 ТБ и уже доступен для покупки по цене 1375 долларов.

В этом году Lenovo представила ноутбук ThinkPad T14s AI 2024 на базе процессора Snapdragon X Elite. Теперь она выпустила версию этого ноутбука с процессором AMD Ryzen по цене 9999 юаней (1375 долларов США), который в настоящее время доступен для покупки на JD.com.

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 7 Pro 360 с 8 ядрами и 16 потоками, работающим на одноядерной частоте до 5,0 ГГц. Процессор оснащен интегрированной графикой Radeon и нейронным процессором Ryzen NPU AI, демонстрирующим производительность 50 TOPS в рабочих нагрузках с ИИ.

Новинка оснащена 32 ГБ двухканальной памяти LPDDR5X с тактовой частотой 7500 МГц, что обеспечивает плавную работу при выполнении сложных задач, а также NVMe SSD-накопителем объемом 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым матовым дисплеем WUXGA D IPS с антибликовым покрытием, разрешением 1920×1200 пикселей, соотношением сторон 16:10 и яркостью 400 кд/м2. Экран обеспечивает 100%-ный охват цветовой гаммы sRGB и сертифицирован для низкого уровня синего света, что делает его удобным для длительного использования без высокой нагрузки на зрение. Он также имеет соотношение экрана к корпусу 88%.

ThinkPad T14s оснащен расширенными возможностями подключения, такими как интерфейсы Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и Thunderbolt 4. Кроме того, новинка поставляется с различными вариантами портов, включая USB-A, HDMI 2.1 и комбинированный разъем для наушников и микрофона. Ноутбук оснащен функциями безопасности, включающими сканер отпечатков пальцев и 5-мегапиксельная ИК-камеру с поддержкой распознавания лиц и физической шторкой конфиденциальности.

Ноутбук отличается толщиной всего 16,9 мм и массой всего 1,3 кг, что делает его довольно портативным устройством. За автономность ноутбука отвечает аккумулятор емкостью 58 Вт·ч, способный обеспечить до 23 часов воспроизведения видео, и поддерживает быструю зарядку, при чём до 80% мобильный компьютер заряжается всего за один час.

Клавиатура имеет защиту от попадания жидкости, подсветку и ThinkPad TrackPoint для навигации. Он также поддерживает Dolby Audio для безупречного звучания, оснащен двумя микрофонами с шумоподавлением и сертификацию MIL-STD-810H. Работает ноутбук на ОС Windows 11 Home и имеет предустановленный Microsoft Office.