Часы Lenovo поддерживают круглосуточный мониторинг здоровья

Компания Lenovo представила смарт-часы с самым простым названием — Lenovo Watch, которые доступны для предварительных заказов в Китае. Они получили множество функций для фитнеса и повседневного использования. В их число вошли расширенный мониторинг здоровья, звонки по Bluetooth и поддержка популярных платёжных систем.

Lenovo Watch выполнены из металла и защищены стеклом Panda Glass. Часы представлены в двух цветовых вариантах: серый Storm Grey и чёрный Deep Space Black.

Они обладают экраном AMOLED размером 1,43 дюйма с разрешением 466 x 466 и плотностью пикселей 326 ppi, что даёт чёткое и яркое изображение. Экран поддерживает многочисленные настраиваемые циферблаты, подходящие как для спорта, так и для повседневного использования. Также доступен режим Always-On Display (AOD). Размеры часов составляют 147 x 11,4 мм.





Для подключения к устройствам часы поддерживают Bluetooth 5.3 с двойным режимом, что даёт лёгкую синхронизацию со смартфоном. Пользователи могут принимать и совершать звонки, просматривать историю вызовов и получать уведомления о сообщениях прямо на устройстве. Также предусмотрен высококачественный динамик.

Отслеживается 70 спортивных режимов, охватывающих такие виды активности, как бег, велосипед, плавание и йога. Ещё часы поддерживают круглосуточный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2), сна и дыхательных упражнений.

Смарт-часы защищены по стандарту IP68, что делает их устойчивыми к брызгам и подходящими для повседневного использования. Не рекомендуется использовать их в горячей воде, чтобы избежать повреждений от пара. Обещана работа на протяжении 12 дней при лёгком использовании и до 8 дней при обычных нагрузках.

Lenovo Watch предлагаются по цене 489 юаней.