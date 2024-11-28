Предполагается, что снижение цены предвещает скорый выход консоли Lenovo нового поколения.

Судя по всему компания Lenovo планирует выпустить свою новую портативную игровую консоль. Доказательством этого может быть новая цена устройства Legion Go. Официально эта игровая портативная консоль теперь продается по цене 499 долларов США в официальном магазине Lenovo. Однако, если проверить официальный магазин на Amazon, то стоимость консоли там будет еще выгоднее.

Оказывается, версия этой системы с накопителем на 512 ГБ, которая ранее продавалась по цене 699 долларов США, теперь доступна за 472,97 доллара.

Стоимость Legion Go:

• Lenovo Legion Go 8.8" 144 Гц AMD Ryzen Z1 Extreme 16 ГБ ОЗУ 512 ГБ SSD Shadow Black: ($699.99) $427.97 что на 32% меньше первоначальной цены.

Есть несколько причин, по которым Legion Go, оснащенная гибридным процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, получает столь значительное снижение цены. Прежде всего, это более жесткая конкуренция со стороны ASUS, которая уже представила и выпустила свою консоль ROG Ally X. Однако даже обновленная система по-прежнему оснащена тем же APU и не предлагает никаких обновлений экрана.

Кроме того, есть конкуренция с устройствами из Китая, в частности консоль Onexfly F1 Pro, выпущенная на этой неделе, которая уже оснащен APU AMD следующего поколения под названием Ryzen AI 9 HX 370. Данный гибридный процессор без всяких сомнений будет намного быстрее, чем Ryzen Z1 Extreme.

Но самым главным является скорая конкуренция с собственными устройствами Lenovo. Предполагается, что скорый запуск процессора Ryzen Z2 будет использоваться в следующем портативном игровом устройстве Lenovo уже в начале следующего года.