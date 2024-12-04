Nvidia может выпустить следующую архитектуру Rubin на шесть месяцев раньше запланированного

Ожидается, что следующая графическая архитектура Nvidia Rubin будет выпущена на «шесть месяцев» раньше намеченного срока. Разработчики стараются ловить момент и захватывать новые рынки искусственного интеллекта, которые приносят компании огромную прибыль.

Хотя архитектура Blackwell была официально представлена всего несколько недель назад, уже пошли разговоры про следующую архитектуру Rubin. Об ускоренной смене архитектур написано в издании Taiwan Economic Daily.

Линейка Rubin изначально была запланирована на 2026 год. Теперь её появления ждут в середине 2025 года. Это даёт Nvidia возможность продвигаться гораздо быстрее конкурентов, сохраняя лидерство на рынках. Nvidia в настоящее время придерживается плана «по одному году». Архитектуры Ampere, Hopper и Blackwell выходили с разницей в год. С Rubin это может измениться.

В статье не указаны конкретные причины того, почему Nvidia выпустит Rubin раньше времени, кроме того, что это стратегический шаг. Карты Rubin будут использовать техпроцесс TSMC 3 нм, а также новейшие чипы памяти HBM4. Оба этих компонента либо уже находятся на стадии массового производства, или оно скоро начнётся. В свете этого в компании могли посчитать, что тянуть нет смысла.