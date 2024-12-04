Покупка дискретных графических видеокарт традиционно возрастает в третьем квартале перед праздничным сезоном, однако в этом году спрос оказался ниже ожидаемого, что может быть связано с завершением жизненного цикла текущих моделей.

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Рынок графических процессоров показал рост в третьем квартале, однако динамика продаж различных типов GPU существенно различается. Согласно исследованию Jon Peddie Research (JPR), общие поставки графических процессоров увеличились как по сравнению с предыдущим кварталом (на 3,4%), так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 2,4%). Этот рост обусловлен увеличением продаж интегрированных GPU (iGPU), в то время как рынок дискретных видеокарт (dGPU) показал снижение.



В третьем квартале было поставлено 73,6 миллиона графических процессоров. Рост поставок iGPU связан с увеличением продаж процессоров, которые практически всегда оснащены встроенной графикой. Было отгружено 66,5 миллионов процессоров для ПК, что на 12% больше, чем в предыдущем квартале, и на 7,8% больше, чем годом ранее. При этом AMD превзошла Intel, увеличив поставки CPU на 15%, в то время как Intel столкнулась с падением на 12%. В сегменте ноутбуков поставки GPU выросли на 5,9%, а в сегменте настольных ПК упали на 5,6%.



Лидером рынка GPU остаётся Intel с долей 65%, за ней следуют Nvidia (18%) и AMD (17%). Примечательно, что доля AMD и Intel выросла на 0,8% и 1,1% соответственно, в то время как доля Nvidia снизилась на 1,9%. Эксперты отмечают, что это связано со снижением продаж дискретных видеокарт, являющихся основным продуктом Nvidia.



Продажи дискретных GPU для настольных компьютеров и ноутбуков составили 7,1 миллиона единиц, что значительно ниже показателей третьего квартала 2022 и 2023 годов. Данное падение объясняется завершением жизненного цикла текущих поколений видеокарт AMD Radeon RX 7000 и Nvidia GeForce RTX 40, а также ожиданием выхода новых серий Radeon RX 8000 и GeForce RTX 50. Обычно третий квартал характеризуется повышенным спросом на видеокарты в преддверии праздничного сезона, однако в этом году ситуация иная.



«Всплеск продаж процессоров и видеокарт в третьем квартале связан с выходом новых CPU от AMD и Intel, а также с отложенным спросом», — заявил доктор Джон Педди (Jon Peddie), президент Jon Peddie Research. «Однако, мы полагаем, что если будут введены предлагаемые пошлины, рынок ПК столкнётся с рецессией из-за роста цен, не соответствующего росту доходов».