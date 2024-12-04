Деньги есть, можно не держаться.

К концу прошлого квартала NVIDIA подошла с запасом денежных средств в размере более $9 млрд, поэтому при наблюдаемых рекордных темпах роста выручки и прибыли она вполне может позволить себе покупку других компаний, хотя последняя сделка такого типа с участием Arm и не смогла состояться в силу активных возражений со стороны антимонопольных органов. Как отмечает Reuters, на недавней инвестиционной конференции финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) сообщила, что растущий резерв денежных средств компания могла бы направить на слияния и поглощения.

Источник изображения: NVIDIA и фантазия автора

Представительница NVIDIA считает, что подобные сделки позволяют привлечь к работе над перспективными для компании идеями новые команды. Впрочем, такой настрой вовсе не означает, что NVIDIA готова к новым поглощениям после своего не очень удачного опыта с Arm. Активы помельче она себе позволить может, а вот крупные сделки в этой сфере будут привлекать такое внимание регуляторов, что на положительный исход будет сложно рассчитывать.