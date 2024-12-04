Серверы нового поколения NVIDIA Blackwell Ultra GB300 AI появятся на рынке к середине 2025 года и будут обладать гораздо более высокой производительностью, чем существующие варианты.

Компания NVIDIA планирует выпустить новое поколение серверов GB300 AI к середине 2025 года. Эти серверы будут обладать гораздо более высокой производительностью по сравнению с существующими вариантами. Архитектура Blackwell от NVIDIA вызвала большой интерес на рынке и множество крупных технологических компаний уже проявляют интерес к новым серверам.

Хотя у архитектуры Blackwell были некоторые недостатки, спрос на серверы, основанные на ней, не иссякает. Информация из отчета Taiwan Economic Daily говорит, что производители цепочек поставок уже начали подготовку к выпуску серверов нового поколения GB300. Эти серверы обещают иметь значительно более высокую производительность, чем текущие серверы GB200. Насколько известно, серверы GB300 будут потреблять гораздо больше энергии по сравнению с GB200. Из-за этого предполагается, что компании будут использовать в серверах GB300 полностью жидкостное охлаждение. Такой подход может стимулировать спрос на охлаждающие компоненты.

