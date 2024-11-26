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Автономное вождение будет применяться внутри предприятий BMW
BMW становится на шаг ближе к автономным автомобилям

Компания BMW движется в сторону создания автономных автомобилей. Пока не на дорогах общего пользования, а внутри производственного предприятия, одного из самых сложных и загруженных мест для вождения в мире. Новый BMW i7 или даже Mini может перемещаться по зданию самостоятельно, обеспечивая значительное повышение эффективности.

Баварский автопроизводитель тестировал автономное вождение на своём крупнейшем заводе. Проект получил сертификацию, и BMW начнёт внедрять систему автономного вождения в помещениях на других заводах.

На сборочных заводах новые автомобили проводят много времени, передвигаясь по цехам. Управлять машиной в условиях тесноты, где работают люди, роботы, машины, сотни новых автомобилей и деталей, сложенных в упакованном виде в ограниченном пространстве, крайне непросто. Поэтому обычно для перемещения машин используются дорогие и сложные конвейерные системы. Они могут обрабатывать только несколько моделей без дополнительных затрат и усложнений.

В BMW пришли к выводу, что если автомобиль сможет перемещаться по заводу самостоятельно, это упростит процесс. Это также избавит людей от стресса управления в таком насыщенном окружении. Тесты начались с моделей 5 Series и 7 Series на заводе BMW в Дингольфинге. Теперь BMW расширяет технологию на предприятие в Лейпциге, где собираются Mini Countryman и другие модели BMW.

«Автономное вождение в помещении оптимизирует наш производственный процесс и обеспечивает значительное повышение эффективности в логистике», — заявил Милан Неделькович, член правления BMW, отвечающий за производство. «Именно поэтому мы быстро внедрим эту технологию по всей нашей производственной сети».

BMW утверждает, что на заводе в Дингольфинге автомобили передвигаются полностью автономно, без водителя, примерно 1 километр от одного из двух сборочных цехов через короткий тестовый маршрут к зоне окончательной сборки. Однако машины не могут сделать это без инфраструктурной поддержки, поэтому были установлены датчики вдоль маршрута.

Эту систему компания называет крупнейшей инфраструктурой LIDAR в Европе. Она также опирается на внешний планировщик движения и внешнюю модель окружающей среды.

BMW заявляет, что на заводе в Лейпциге автономное вождение будет использоваться для около 90 % производимых там автомобилей. Заводы в Регенсбурге (Германия) и Оксфорде (Великобритания) внедрят эту технологию в 2025 году. Новый завод BMW в Венгрии будет использовать её с первого дня работы.

Автопроизводитель сообщил, что в будущем планирует применять автономное вождение и для других частей производственного процесса. Это включает перемещение автомобилей через зону испытаний и по открытым площадкам, где машины ожидают погрузки на грузовики и поезда. BMW пройдёт «несколько миллионов тестовых километров» в ближайшие годы, а собранные данные помогут совершенствовать технологии автономного вождения на дорогах.

#автомобили #bmw
Источник: carbuzz.com
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