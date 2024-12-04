Конкурирующие SK Hynix и Samsung вместе продвигают стандарт памяти LPDDR6-PIM

Несмотря на жёсткую конкуренцию, два ведущих производителя чипов решили объединить усилия для стандартизации памяти LPDDR6-PIM. Технология PIM (Processing-in-Memory) позволяет памяти LPDDR6 справляться с серьёзными проблемами, обеспечивая повышенные вычислительные возможности.

Samsung и SK Hynix решили совместно сосредоточиться на стандартизации памяти LPDDR6-PIM. Она значительно улучшит производительность систем, особенно для массовых клиентских устройств. Ожидается, что LPDDR6 будет выпущена в конце 2025 года. Без технологии PIM память столкнётся с двумя основными проблемами: узкие места при обработке рабочих нагрузок ИИ и необходимость в оптимизации передачи данных.

Обе эти задачи являются критически важными для ускорения обработки задач ИИ. Их решение может значительно повысить скорость работы высокопроизводительных систем. Для стандартизации памяти LPDDR6-PIM Samsung и SK Hynix должны получить одобрение организации JEDEC, ответственной за разработку единых стандартов микроэлектроники.

Благодаря стандартизации технологии PIM производители DRAM смогут использовать её в своих продуктах, предоставляя рынку улучшенную память LPDDR6 для ускоренных вычислений. PIM интегрируется непосредственно в чипы памяти в виде дополнительной схемы. Она способна выполнять различные вычисления, такие как умножение матриц и логические операции. Это устранит необходимость в дополнительных вычислениях со стороны процессора и снизит объём передачи данных между компонентами.

Помимо повышения производительности, это значительно снизит энергопотребление, что в больших масштабах окажет заметное влияние. Использование PIM на стандартных интерфейсах памяти, таких как DDR и LPDDR, обеспечит полную совместимость с существующими платформами. Изначально это добавит затрат на производство памяти, в долгосрочной перспективе компании смогут получить большую прибыль.

Спрос на ИИ наблюдается как в массовых устройствах, так и на серверных платформах. С ростом требований к производительности растёт и расход энергии. Любой шаг, который может заметно снизить энергопотребление, поможет компаниям развиваться. Технология PIM обладает значительным потенциалом в этом отношении. Samsung стремится предложить PIM как в клиентских, так и в серверных DRAM, таких как LPDDR, GDDR и HBM, и утверждает, что это позволит сэкономить около 70% энергии.