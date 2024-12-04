После введения военного положения в Южной Корее акции Samsung Electronics упали на 7,5%. Это решение президента вызвало массовые продажи активов и негативно сказалось на фондовом рынке.

3 декабря 2024 года акции Samsung Electronics резко упали на 7,5% после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. Это решение, по словам президента, направлено на борьбу с просеверокорейскими силами и защиту конституционного порядка.

На Лондонской фондовой бирже акции Samsung упали до $886, но к концу торгов ситуация немного улучшилась, и цена поднялась до $922. Массовые продажи активов начались после объявления о военном положении, которое стало первым подобным событием в стране с 1980 года. Президент Юн Сок Ёль заявил, что такое решение необходимо для стабилизации политической ситуации, однако оно вызвало панику на рынке.

Фонд iShares MSCI South Korea ETF, который включает корейские акции, потерял 5,1% на торгах в США — это самое большое внутридневное падение с августа. Курс корейской воны также упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару, что негативно сказалось на экономике страны. На международном рынке Форекс курс доллара к воне вырос на 1,52%, достигнув 1425,28 вон.

Другие южнокорейские компании также ощутили негативное влияние. Акции электронной коммерции Coupang Inc. упали на 6,9%, а бумаги сталелитейной компании Posco Holdings и финансового холдинга KB Financial Group также подешевели. В ответ на ухудшение ситуации финансовые власти Южной Кореи пообещали предпринять меры для стабилизации рынков.

Ночью 3 декабря парламент страны, несмотря на введенное военное положение, отменил его. Это стало неожиданным поворотом событий, так как ранее президент запретил деятельность парламента и политических партий. Таким образом, ситуация в стране продолжает оставаться напряженной.