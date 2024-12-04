В немецком магазине в Чёрную пятницу почти 90% материнских плата покупали для процессоров AMD

Компания AMD стала безоговорочным победителем в продажах материнских плат в рамках распродажи в Чёрную пятницу. Под её процессоры было продано 87,36% плат и на них пришлось 86,5% дохода от продаж. Благодаря статистике от TechEpiphany стало известно, что немецкий ритейлер Mindfactory продал 3800 материнских плат с сокетами под процессоры AMD по сравнению с 550 платами для Intel.

Особенно успешно проявила себя современная платформа AMD AM5, на которую пришлось 2730 проданных плат, что составляет почти 72% от общих продаж AMD. Этот высокий уровень принятия платформы AM5 говорит о том, что потребители всё чаще вкладываются в последние технологии AMD, несмотря на обычно более высокую стоимость платформ нового поколения. Старый сокет AM4 сохранил значимое присутствие на рынке с 1070 проданными платами.

Продажи плат Intel в основном обеспечивались за счёт их сокета LGA 1700. Их продали в количестве 490 единиц, при минимальном спросе на более новую платформу LGA 1851 и старую LGA 1200, которые разошлись лишь в 40 и 20 экземплярах соответственно. Сравнение средней цены продажи выявляет интересную динамику: у Intel этот показатель немного выше и составляет $183 против $170 у AMD. Однако значительно больший объём продаж AMD привёл к общему доходу в $644584 (около 86,5%), что в разы больше по сравнению с $100564 (13,5%) у Intel.

Это распределение продаж отражает успешную стратегию AMD по предложению конкурентоспособной производительности в различных ценовых категориях при сохранении высокой совместимости платформ и поддержки в будущем. Спрос на AM5 также указывает на уверенность потребителей в будущей возможности обновить процессор AMD без смены платы, что компания уже продемонстрировала с AM4.