Виктор Пенг — следующий глава Intel? Всё о слухах о смене руководства

По мнению экспертов, одним из главных кандидатов на пост нового главы корпорации может стать Виктор Пенг, бывший президент группы адаптивных и встраиваемых вычислений AMD.

Эту гипотезу озвучил автор YouTube-канала TechTechPotato и бывший главный редактор портала AnandTech. По его словам, Виктор Пенг обладает впечатляющим опытом: он курировал интеграцию Xilinx с AMD и возглавлял стратегическое направление компании в области искусственного интеллекта, концентрируясь на решениях для центров обработки данных и корпоративного сектора.

Напомним, что Пенг покинул AMD в августе 2024 года. С учетом его заслуг на рынке FPGA (программируемых вентильных матриц) и искусственного интеллекта, его кандидатура кажется логичным выбором для Intel, особенно в условиях сложностей, с которыми компания сталкивалась в последние годы.

Стоит отметить, что Intel уже переживала значительные перемены под руководством Пэта Гелсингера, который возглавил компанию в 2021 году. Несмотря на ускоренное восстановление технологических процессов, таких как выпуск чипов Sierra Forest и Diamond Rapids, Intel продолжает испытывать серьёзные финансовые трудности. Эксперты считают, что эти проблемы связаны с наследием прошлых руководителей, а не с решениями Гелсингера.

Ранее Intel уже рассматривала кандидатуру Лизы Су, нынешнего CEO AMD, на пост главы компании, но договориться тогда не удалось. Если слухи о Викторе Пенге подтвердятся, это станет важным шагом в реструктуризации Intel, которая стремится не только вернуть технологическое лидерство, но и стабилизировать финансовое положение.

Компания готовится к новым вызовам, и лидер с опытом, подобным у Виктора Пенга, может стать ключевой фигурой в следующем этапе её развития.