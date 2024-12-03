На CES 2025 ожидаются анонсы Ryzen 9950X3D и Radeon RX 8800 XT

Компания AMD объявила о проведении пресс-конференции в рамках предстоящей выставки Consumer Electronics Show (CES), которая пройдет в январе 2025 года. Данный анонс сделал вице-президент компании Джек Хьюн через официальный блог компании.

Мероприятие запланировано на 6 января и начнется в 22:00 по московскому времени. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале AMD и продлится около 45 минут.

Хотя вице-президент компании AMD не решился называть конкретные продукты, которые будут представлены на предстоящей конференции, он все же намекнул, что компания готовится к демонстрации следующего поколения инновационных решений в области игр и искусственного интеллекта для ПК.

По слухам, на мероприятии могут быть представлены такие новинки, как:

- Топовые процессоры Ryzen 9950X3D и Ryzen 9900X3D, ориентированные на максимальную производительность в играх и тяжелых вычислительных задачах.

- Новые видеокарты серии Radeon RX 8000, основанные на архитектуре RDNA 4, обещающие значительный прирост производительности и энергоэффективности.

- Гибридные чипы Ryzen AI MAX (Strix Halo) с производительной интегрированной графикой, способные обеспечить высокий уровень производительности при минимальном энергопотреблении.

Выставка CES традиционно становится площадкой для анонсов передовых технологий от ведущих мировых производителей электроники, и конференция AMD обещает стать одним из ключевых событий этого года.