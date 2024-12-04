По данным, предоставленным участником форума Chiphell, GPU RDNA 4 предлагает значительное улучшение в области трассировки лучей и растеризации, при этом потребляет меньше энергии.

Говорится, что графический процессор AMD Radeon RX 8800 XT "RDNA 4" предлагает значительный прирост производительности в режиме трассировки лучей (RT) и растеризации по сравнению с предшественником - Radeon RX 7900 XTX. Также утверждается, что он обладает меньшим энергопотреблением. Если эти слухи подтвердятся, то Radeon RX 8800 XT может стать привлекательным продуктом среднего сегмента.

Информация о графических процессорах AMD RDNA 4 поступила от пользователя форума Chiphell по имени zhangzhonghao, который ранее предоставил точные сведения о выпуске процессора Ryzen 9800X3D. Он также поделился информацией о будущих видеокартах AMD следующего поколения, таких как линейка UDNA. По слухам, графические процессоры AMD RDNA 4 начнут массовое производство в середине декабря, что соответствует ранее запланированной дате выпуска в первом квартале 2025 года. Ожидается, что эти GPU будут официально представлены на выставке CES 2025. В линейке процессоров AMD RDNA 4 топовым продуктом, скорее всего, станет Radeon RX 8800 XT, хотя точное наименование может отличаться.