Новый компактный флагман может быть частью серии OnePlus Ace

OnePlus работает над компактным флагманским смартфоном, который будет малых размеров, и, согласно информации от инсайдеров, он будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite. Утечки намекают на то, что данное устройство, скорее всего, станет частью серии OnePlus Ace и может быть представлено в конце 2024 года.

Данное устройство может обозначить новый этап в стратегии компании. Популярность компактных флагманов растёт, так как многие пользователи ищут мощные смартфоны, не желая носить громоздкие аппараты в карманах. Этот телефон, предположительно, может называться Ace 5 Pro и относиться к линеечке Ace от OnePlus.

По свежим данным от Digital Chat Station, OnePlus нацеливается на создание компактных флагманских моделей. Смартфон оснастят 6,31-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Несмотря на свои небольшие размеры, он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite — чипе, способном конкурировать с лучшими Android-устройствами. OnePlus является частью материнской корпорации BBK Electronics, которая также владеет брендом OPPO. Последняя в свою очередь разрабатывает свой компактный телефон под названием Find X8 Mini. Несмотря на принадлежность к одной и той же компании, утечки информации предполагают, что эти два бренда направлены на разные целевые аудитории. В Find X8 Mini планируется использование чипсета MediaTek Dimensity 9400, что отличает его от модели OnePlus, основанной на Snapdragon 8 Elite.

Эксперты ожидают, что смартфон будет выделяться уникальным дизайном и функционалом, избегая тем самым внутренней конкуренции. Эта стратегическая дифференциация позволит каждому устройству оставаться конкурентоспособным на рынке. По слухам, этот компактный флагман может войти в линейку OnePlus Ace и, возможно, будет представлен как Ace 5 Pro.