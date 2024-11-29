Он будет работать под управлением операционной системы OPPO ColorOS 15.

В последнее время инсайдеры и техноблогеры активно обсуждают будущие выпуски флагманских смартфонов, и одна из самых интересных моделей, которая привлекла внимание — это Oppo Find X8 Ultra. Недавно инсайдер Digital Chat Station опубликовал детальную информацию об этом устройстве, которое обещает стать одной из самых мощных и инновационных моделей на рынке.

OPPO Find X8 Ultra, известный под внутренним кодовым названием «Everest», оснащён OLED-экраном от BOE X2 с диагональю 6,82 дюйма и разрешением 2K+. Этот дисплей обеспечивает высокую чёткость и яркость. Помимо этого, экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, что гарантирует плавную и быструю отзывчивость интерфейса. Под корпусом нового флагмана будет находиться чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Одной из ключевых особенностей OPPO Find X8 Ultra является её система камер, разработанная в сотрудничестве с Hasselblad. В состав камер входит сверхбольшой сенсор размером один дюйм в основной камере, два перископических телеобъектива для высококачественного зума, и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Кремниевая батарея устройства имеет ёмкость более 6000 мА*ч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку. Помимо мощных технических характеристик, OPPO Find X8 Ultra также будет поддерживать технологию спутниковой связи, что расширяет возможности связи в местах с плохим покрытием сотовой сети. Устройство будет работать под управлением операционной системы OPPO ColorOS 15, которая обеспечивает современный и интуитивно понятный интерфейс, а также множество полезных функций и настроек.