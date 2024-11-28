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Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
Xiaomi собирается представить мобильный чип для конкуренции с ведущими производителями

В следующем году должно состояться важное событие в жизни компании Xiaomi — анонс собственного чипа на техпроцессе 3 нм для смартфонов и планшетов. Это будет первый случай, когда компания китайского происхождения представит собственное решение на таком передовом техпроцессе. Это сопряжено с множеством трудностей, которые могут оказаться непосильными даже для компании масштаба Xiaomi на фоне продолжающегося давления со стороны США, ограничивающего технологическое развитие Китая.

Одним из препятствий станет попытка Xiaomi получить модемы 5G от зарубежных поставщиков. Без них планы Xiaomi конкурировать с такими производителями, как Qualcomm и MediaTek, будут сорваны.

Пост в Twitter от компании TrendForce подчёркивает зависимость Xiaomi от зарубежных компаний в вопросе модемов 5G. Там не упоминались конкретные производители, но можно высказать предположения. Samsung — одна из компаний, которая может построить прочные деловые отношения с китайским партнёром. Она уже поставляла модемы Exynos 5400 5G для серии смартфонов Google Pixel 9.

Xiaomi была бы не прочь получить модемы от Qualcomm, которая считается лучшей в этом деле, но также известна высокими ценами. Поскольку выход Xiaomi на рынок чипсетов означает ещё одного конкурента для Qualcomm, компания может отказаться от сотрудничества, если только Xiaomi не согласится заплатить дорого.

Последним и самым простым вариантом для партнёрства с Xiaomi является Huawei. Аналитик Самир Хазака сообщил, что Huawei ранее заключила соглашение о взаимном лицензировании с Xiaomi для использования своей технологии 5G. Единственная проблема заключается в том, что эти чипы базовых станций уступают по энергоэффективности решениям Qualcomm и Samsung. Их сочетание с процессором Xiaomi может оказаться устаревшим. Huawei по-прежнему ограничена использованием техпроцесса SMIC 7 нм, что связано с множеством компромиссов.

Тем не менее, этот вариант стоит рассмотреть, если торговые санкции помешают Xiaomi обеспечить поставки 5G-модемов из-за рубежа.

#xiaomi #процессоры
Источник: wccftech.com
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Qualcomm может отказаться поставлять свои 5G-модемы для нового 3-нм чипа Xiaomi
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