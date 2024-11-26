Xiaomi работает над созданием субфлагманского смартфона с аккумулятором на 7000 мА·ч, процессором Snapdragon 8s Gen 3 и быстрой зарядкой мощностью не менее 90 Вт. Новинка обещает стать одним из самых автономных и мощных устройств в своём классе, конкурируя с ведущими моделями рынка.

Xiaomi вновь готовит устройство, способное сочетать мощность, автономность и современные технологии. Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, компания разрабатывает субфлагманский смартфон с впечатляющими характеристиками, который будет оснащён аккумулятором на 7000 мА·ч и процессором Snapdragon 8s Gen 3.

В условиях, когда многие флагманы оснащаются батареями ёмкостью около 6000 мА·ч, Xiaomi делает шаг вперёд. Батарея нового устройства станет одной из самых больших среди субфлагманов на рынке, обеспечивая длительное время работы без подзарядки. Также стоит отметить поддержку быстрой зарядки мощностью не менее 90 Вт.

Для понимания масштаба нововведений можно вспомнить недавний успех Oppo Find X8 Pro. Этот смартфон с аккумулятором на 5910 мА·ч показал лучшие результаты автономности, чем iPhone 16 Pro Max. Новый смартфон от Xiaomi с батареей на 7000 мА·ч сможет предложить ещё больший запас энергии.

Инсайдер Digital Chat Station неоднократно подтверждал свою точность в прогнозах. Именно он первым сообщил детали о Redmi K30, K40, а также Xiaomi Mi 10 и Mi 11.