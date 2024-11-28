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Продажи смартфонов Apple замедлились из-за отсутствия инноваций в дизайне и функциях
Рост поставок смартфонов по всему миру не помог Apple

Линейка iPhone 16 получила ряд изменений, но это не оказало заметного влияния на поставки устройств. Согласно последним отчётам аналитиков, продажи iPhone в целом замедлились, несмотря на увеличение объёма мировых поставок смартфонов в целом. Это означает, что пользователи обновляют свои устройства до аппаратов нового поколения, но чаще всего это не айфоны. Быть может, одним из виновников этого является система Apple Intelligence.

Согласно новым данным от компании IDC, в 2024 году Apple зафиксировала минимальный рост продаж iPhone. Мировые поставки смартфонов увеличились на 6,2%, что означает продажу 1,24 млрд устройств. Поставки iPhone за тот же период выросли всего на 0,4%.

Низкий уровень принятия iPhone 16 может быть связан с функциями Apple Intelligence. Они не оказали значительного влияния спустя три месяца после запуска. Apple ещё не выпустила крупное обновление iOS 18.2, которое добавит поддержку ChatGPT для Siri, функцию Image Playground и Genmoji. Пока неясно, как пользователи отреагируют на это обновление и принесут ли новые функции ощутимые преимущества. А главное, увеличат ли продажи.

Медленный рост iPhone также объясняется конкуренцией в Китае. Там Apple сталкивается с различными вызовами, связанными с юридическими проблемами. Конкуренты, такие как Huawei, Oppo и Xiaomi, применяют агрессивные ценовые стратегии и внедряют технологические инновации. Huawei и Xiaomi активно инвестируют в разработку нового оборудования и программного обеспечения, включая собственные чипы. Это может создать проблемы для Apple в будущем. Недавно сообщалось, что Xiaomi планирует разработать собственный чип на техпроцессе 3 нм, чтобы конкурировать с такими компаниями, как Qualcomm, Apple, Huawei и MediaTek.

Huawei представила линейку Mate 70 с собственным процессором и HarmonyOS, что позволило снизить зависимость от Google. Это также может помочь компании расширить свой бизнес смартфонов на новые рынки, что, в свою очередь, увеличит её продажи. Кроме того, производители Android-устройств способствовали росту рынка смартфонов с увеличением на 7,6%. Большая часть роста в общем объёме поставок произошла в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Это означает, что производителям Android-смартфонов удалось предложить свои устройства по очень доступным ценам. Хотя Apple не продемонстрировала значительного роста, ей удалось сохранить лидерство по прибыли. Исследовательская фирма предполагает, что поставки iPhone улучшатся в следующем году с ростом на 3,1% для устройств на iOS по сравнению с 1,7% для устройств на Android.

Рынок смартфонов показал рост благодаря выходу устройств среднего и бюджетного сегментов в регионах с низким уровнем проникновения смартфонов. Исследовательская фирма также отмечает, что функции генеративного ИИ не оказали заметного влияния на общие поставки смартфонов.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: wccftech.com
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