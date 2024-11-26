Согласно источникам, Apple намерена внести серьезные обновления в дизайн этих устройств. Так, вместо привычного титанового корпуса, который использовался в моделях последних двух лет, планируется использование алюминиевой рамы.

Источники сообщают, что в 2025 году компания Apple планирует представить совершенно новый дизайн для своей популярной серии смартфонов iPhone. Особое внимание уделяется модели iPhone 17 Air, которая обещает удивить пользователей своим тонким корпусом и новым внешним видом, отличающимся от предыдущих поколений.

Также, согласно информации, опубликованной изданием The Information, изменения ждут не только базовую версию смартфона, но и премиальные модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Компания намерена отказаться от использования титановой рамы, которая использовалась в последние два года, в пользу алюминиевой конструкции. Задние панели устройств будут выполнены из стекла, что сохранит возможность беспроводной зарядки.

Еще одним значимым изменением станет переработанный блок камер новых устройств. Вместо привычного 3D-стекла, используемого ранее, камера смартфонов будет заключена в заметно более крупный модуль прямоугольной формы, изготовленный из алюминия. Как именно эти нововведения отразятся на внешнем виде новых iPhone, пока остается загадкой.

Официальная презентация всей новой линейки iPhone 17 планируется осенью 2025-го года. Однако до этого момента наверняка можно ожидать появления еще множества слухов и утечек, раскрывающих дополнительные подробности о новинках от Apple.