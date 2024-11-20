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Выпуск iPhone SE 4 с модемом Apple 5G в марте подтверждён в очередной раз
Apple хочет избавиться от модемной зависимости от Qualcomm

Компания Apple готовится представить очередной iPhone средней ценовой категории с флагманскими характеристиками в начале следующего года. Сейчас уже известна предполагаемая дата анонса. iPhone SE 4 станет важным обновлением как для Apple, так и для пользователей. Устройство, предположительно, получит современный дизайн и значительно улучшенный функционал. По данным группы аналитиков, Apple выпустит iPhone SE 4 в марте, причём с собственным 5G-модемом.

iPhone SE 4 станет более серьёзным обновлением, чем ожидалось ранее. Это устройство будет не только привлекательно для пользователей, но и станет важным шагом для Apple, позволив компании начать использовать собственный 5G-модем. Аналитик компании Barclays Том О'Мэлли и его коллеги недавно посетили Азию. Там они провели встречи с производителями электроники и поставщиками. В отчёте аналитиков говорится, что Apple планирует запуск iPhone SE 4 к концу первого квартала.

Четвёртое поколение iPhone SE получит увеличенный до 6,1 дюйма экран с минимальными рамками. Устройство откажется от Touch ID на кнопке Home в пользу Face ID, что считается прогрессом. Аппарат будет работать на процессоре A18, как в iPhone 16, а также получит 8 ГБ оперативной памяти. Увеличенный объём памяти свидетельствует о том, что устройство будет поддерживать функции на базе искусственного интеллекта.

Отчёт также подтверждает, что Apple оснастит iPhone SE 4 своим 5G-модемом. Слухи о разработке собственного модема ходят уже несколько лет. Таким образом, компания планирует снизить зависимость от Qualcomm. В дальнейшем модем появится и в других устройствах, включая iPhone 17 Air. Он должен стать самым тонким iPhone за всю историю.

#apple #iphone #qualcomm
Источник: wccftech.com
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