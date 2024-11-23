Realme создала преемника популярной в России недорогой модели Note 50 и находится в шаге от его глобального запуска.

Компания Realme намерена запустить продажи своего нового наиболее бюджетного смартфона по всему миру. Модель Realme Note 60 была анонсирована в Индонезии и Вьетнаме ещё в конце лета. Однако глобального старта тогда так и не последовало.

Теперь же портал GSMArena сообщает, что устройство под названием Realme Note 60x в данный момент получает сертификацию на рынках Европы, США и Таиланда. Российский рынок пока не упоминается, но наверняка гаджет появится и у нас, учитывая огромную популярность предшественника.

Основные характеристики Realme Note 60x уже известны, и пока можно сделать вывод, что устройство почти или полностью идентично упомянутой выше модели Realme Note 60. Даже в габаритах они совпадают до долей миллиметров: 167,26 x 76,67 x 7,84 мм, а вес — 187 г.

Realme Note 60x получит IPS-дисплей 6.74’’ с разрешением HD и стандартной частотой обновления 60 Гц. Гаджету достанется батарея 5000 мАч с зарядкой 10 ватт и прежний чип Unisoc Tiger T612. Есть защита от брызг (но не от погружений) IP64, порт USB-C, боковой сканер отпечатков и базовый набор датчиков. Судьба NFC неизвестна, но в предшественнике её поддержки не было.

Realme Note 60.



От Note 50 новый Realme Note 60 отличается, прежде всего, основной камерой, улучшенной защитой корпуса и более крупными объёмами памяти. Тыльная камера получила увеличенное с 13 до 32 Мп разрешение и поддерживает биннинг (объединение) пикселей. Судя по всему, у неё более крупная матрица, а апертура расширена с f/2.2 до f/1.8. Иными словами, в темноте гаджет будет снимать немного лучше.

Также на девайс по умолчанию установлена оболочка Realme UI на базе Android 14 вместо Android 13 у предшественника.

Напомним, в начале этого года Realme запустила новую линейку смартфонов, которую открыла модель Realme Note 50.

Изначально считалось, что таким образом Realme хочет ответить на Redmi Note от Xiaomi, однако в реальности Realme Note 50 оказался сверхбюджетным решением. Ценник на гаджет в России составляет всего 6-8 тысяч рублей в зависимости от объёмов памяти.

Устройство в целом получило относительно тёплый приём в различных обзорах. За свою минимальную цену Realme предложила то, за что другие производители иногда просят ~ в полтора раза больше. Гаджет оснащён полноценной версией Android (не урезанной Go), а также имеет датчики вроде гироскопа и электронного компаса, которые в столь бюджетных моделях можно найти не всегда.