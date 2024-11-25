Всего должно быть выпущено 4 модели с диагональю от 55 до 85 дюймов

Компания Xiaomi сегодня анонсировала новую серию умных телевизоров Redmi Smart TV X 2025 года. Эта новая линейка включает четыре модели, каждая из которых оснащена панелью разрешением 4K и максимальной частотой обновления 240 Гц. Самым маленьким в серии является 55-дюймовый телевизор, а самый большой получит 85-дюймовую панель.

Предполагается, что все модели покрывают 94% цветового пространства DCI-P3, что говорит о практически идеальной цветопередаче. За работу новых телевизоров отвечает специальный флагманский процессор MediaTek MT9655 с конфигурацией из четырёх ядер ARM Cortex-A73. Кроме того, процессор работает совместно с 4 ГБ оперативной памяти и Xiaomi заявляет о возможности чипа обеспечить высокую скорость отклика, что имеет решающее значение для игроков. Также телевизоры получат 64 ГБ встроенной памяти.

Что касается программного обеспечения, то, как и большинство последних интеллектуальных продуктов Xiaomi, серия Redmi Smart TV X 2025 года работает на базе собственной оболочки HyperOS 2.0. Это означает, что новые телевизоры будут совместимы с единой экосистемой устройств на базе HyperOS. Xiaomi также позволяет управлять телевизорами с помощью пульта дистанционного управления с NFC, который призван обеспечить простое управление техникой.

Другие ключевые особенности анонсированной линейки умных телевизоров Redmi Smart TV X включают поддержку беспроводного интерфейса WiFi 6, функции защиты глаз для комфортного просмотра контента и интеллектуальный центр управления.

Что касается стоимости, то в Китае самая маленькая модель в серии оценивается в 2179 юаней (около 300 долларов США), а за топовый вариант придется отдать уже 4799 юаней (около 650 долларов США).

Глобальные цены и срок доступности за пределами Китая пока не подтверждены, но Xiaomi спустя некоторое время вывела в продажу за пределами Поднебесной предыдущие телевизоры серии X.