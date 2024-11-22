Xiaomi анонсировала запуск серии Redmi K80 в Китае на 27 ноября. Глобальный дебют ожидается в декабре, когда модель K80 Pro станет известна как F7 Ultra.

Xiaomi готовится к долгожданному запуску серии Redmi K80, который состоится 27 ноября в Китае. Эта линейка уже привлекла внимание благодаря своим впечатляющим характеристикам. Особенно выделяется модель K80 Pro, которая, по заявлениям компании, может набрать около 3,2 миллиона баллов в AnTuTu. Если говорить точнее, компания утверждает, что он может набрать 3 194 766 баллов. Это не просто цифры — такой результат ставит его на первое место среди флагманов с процессором Snapdragon 8 Elite. Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал Asus ROG Phone 9.

Успех K80 Pro, вероятно, связан с новейшей системой 3D-охлаждения. Хотя Xiaomi пока держит в секрете детали этой технологии, предполагается, что она включает камеру испарения большего размера. Это решение должно помочь устройству сохранять стабильную производительность даже при высоких нагрузках, что особенно важно для геймеров.

Кроме того, K80 Pro будет работать на базе чипа D1 Snapdragon 8 Elite, который не только управляет дисплеем, но и повышает частоту кадров в играх. Это означает, что пользователи получат плавный игровой процесс без значительного расхода энергии, что увеличит время автономной работы устройства.

Судя по всему, Redmi K80 Pro станет отличным выбором для тех, кто ищет производительный смартфон. В следующем месяце он может занять первое место в рейтингах AnTuTu, и многие уже ждут, чтобы увидеть, как он проявит себя на практике.