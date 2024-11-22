Redmi K80 Pro должен понравиться любителям игр

В октябре компания Xiaomi представила смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite в Китае. 27 ноября её суббренд Redmi анонсирует линейку Redmi K80 также для китайского рынка. Сегодня бренд выпустил постер, подтверждающий характеристики процессора, который используется в Redmi K80 Pro.

Redmi K80 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Elite с игровым независимым графическим чипом D1. Это сочетание позволило достичь впечатляющего результата в тесте AnTuTu — 3 194 766 баллов.

Первым смартфоном с графическим чипом D1 стал Redmi K70 Ultra на Dimensity 9300 Plus. В Китае он появился пару месяцев назад. Помимо Snapdragon 8 Elite и D1, K80 Pro получил игровую платформу Gaming Engine 4.0. Она поддерживает суперразрешение 2K и одновременную обработку до 120 кадров/с для любых игр.

Серия Redmi K80 оснащена плоским экраном CSOT 2K M9 с пиковой яркостью 1800 нит. Это улучшает видимость на улице и снижает энергопотребление на 20,3%. Экран также оснащён аппаратным затемнением DC и технологией круговой поляризации для уменьшения нагрузки на глаза. Кроме того, функция AON Intelligent Eye Protection с помощью передней камеры отслеживает состояние глаз пользователя и даёт соответствующие рекомендации.

Redmi K80 Pro благодаря технологии двойного нанесения «лёгкая дымка» обещает рост качества отделки в 2,5 раза. Xiaomi удалось добиться ультратонкой нижней рамки в 1,9 мм и идеального баланса веса 50:50.

Redmi K80 Pro также получил защитное стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, обновлённый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев с быстрым и точным распознаванием даже влажных рук. Кроме того, серия Redmi K80 имеет степень защиты от пыли и воды IP68/IP69.