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Redmi K80 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3
Названы полные характеристики Redmi K80 и K80 Pro

До конца ноября от компании Xiaomi ждут анонса смартфонов серии Redmi K80. Сведения от инсайдера Experience More раскрывают характеристики базовой модели Redmi K80 и версии K80 Pro.

Простой Redmi K80 должен получить процессор Snapdragon 8 Gen 3 прошлого года, скорости которого хватит ещё надолго. Экраном будет плоский 2K Huaxing LTPS, как и у аппарата прошлого поколения.

Основная камера 50 Мп содержит сенсор Omnivision OV50. Рядом — сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп. Спереди находится камера 20 Мп с сенсором Omnivision OV20B.

K80 работает на аккумуляторе ёмкостью 6500 мАч. Вместе с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт это обеспечит работу устройства на протяжении всего дня.

Для защиты данных есть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев внутри экрана. Аппарат также получит металлическую рамку, стекло Dragon Crystal с обеих сторон и защиту IP68 от пыли и воды.

Модель K80 Pro будет ещё более продвинутой. Здесь установлен последний премиальный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Экран такой же, как у стандартной версии: 2K Huaxing LTPS с плоским дизайном.

Зато камеры K80 Pro значительно лучше. Основной сенсор — это тот же 50 Мп Omnivision OV50, но есть сверхширокоугольная камера 32 Мп с сенсором ISOCELL KD1 и телеобъектив ISOCELL JN5 50 Мп с 2,6-кратным оптическим зумом. Передняя камера снова 20 Мп.

Аккумулятор версии Pro получил меньшую ёмкость — 6000 мАч. Это компенсируется поддержкой как проводной зарядки мощностью 120 Вт, так и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Остальные характеристики, такие как ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, металлическая рамка, стекло Dragon Crystal и рейтинг IP68, идентичны базовой версии K80.

#смартфоны #redmi
Источник: gizmochina.com
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