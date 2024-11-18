Redmi K80 Pro может стать самым доступным смартфоном на Snapdragon 8 Elite

Ранее в ноябре в базе данных китайской сертификационной платформы 3C были замечены три новых смартфона Xiaomi с номерами моделей 24122RKC7C, 24127RK2CC и 24127RK2CC. Третий номер остаётся неизвестным, но предполагается, что два остальных относятся к линейке Redmi K80. Недавно устройство с номером 24122RKC7C появилось в базе данных Geekbench. Это позволило узнать о процессоре, оперативной памяти и версии операционной системы.

Этот аппарат работает на новом флагманском чипе Snapdragon 8 Elite. Можно высказать предположение, что речь идёт о смартфоне Redmi K80 Pro. В базе Geekbench также указано, что устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15. Компания уже сообщила, что смартфон набрал более 3 млн баллов в бенчмарке AnTuTu.

Аппараты прошлого поколения Realme GT 5 Pro и Redmi K70 Pro работают на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Базовая модель обоих имеет 12 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища. GT 5 Pro продавался за 3499 юаней ($485), в то время как Redmi K70 Pro стоил 3299 юаней ($456).

На данный момент Realme GT 7 Pro с начальной ценой 3699 юаней ($510) является самым дешёвым смартфоном на Snapdragon 8 Elite. Однако K80 Pro может отнять у него это звание, предложив цену около 3499 юаней ($485). Как и предшественник, K80 Pro может не выйти за пределы Китая. Есть вероятность, что его выпустят на глобальный рынок под брендом Poco F7 Ultra в первой половине 2025 года.

Что касается других характеристик, то ожидается, что Redmi K80 Pro получит экран 2K OLED с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Ожидается до 1 ТБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Для фото- и видеосъёмки предусмотрена передняя камера на 20 Мп. Сзади есть основная камера 50 Мп с OIS, сверхширокоугольная 32 Мп и телеобъектив 50 Мп (2,6x зум). Ожидаются система Hyper OS 2, корпус с покрытием Dragon Crystal Glass, металлическая рамка и степень защиты IP68.