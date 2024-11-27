Silent Hill 2 на PlayStation 5 Pro испытывает проблемы с PSSR в режиме качества

Видеоигра Silent Hill 2 всё ещё не оправдывает ожиданий на системе PlayStation 5 Pro. Представленные представленные в последнем патче за прошлую неделю улучшения не смогли существенно повысить качество игры на самой мощной версии консоли Sony.

Эксперты с портала Digital Foundry недавно подробно изучили, как патч 1.06 улучшает игру на PlayStation 5 Pro по сравнению с предыдущим обновлением. Оно добавило поддержку PSSR, вызвавшую больше проблем, чем принесло улучшений в плане визуального качества. В новом патче разработчики вернулись к TSR для режима производительности.

Преимущества этого очевидны: глобальное освещение и отражения стали более стабильными и менее шумными. Сильные визуальные артефакты при движении камеры, присутствовавшие в предыдущей версии, остались в прошлом. И всё же, общее качество изображения мало отличается от базовой модели PS5. Слегка улучшенная производительность может быть связана с различной нагрузкой TSR и PSSR, а не с фактическими улучшениями.





Самым удивительным в последней версии Silent Hill 2 на PlayStation 5 Pro стало то, что игра лучше выглядит в режиме производительности, чем в режиме качества. Последний всё ещё использует PSSR, который на данный момент плохо подходит для визуального стиля игры. Производительность немного стабильнее, чем на базовой модели, но качество изображения всё ещё оставляет желать лучшего. Оно требует доработок, чтобы соответствовать уровню, которого ожидают от системы вроде PS5 Pro.