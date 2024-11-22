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Потребительские расходы на видеоигры в США выросли на 10% после запуска Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6 стала драйвером роста продаж видеоигр в США

Ни для кого не секрет, что выход игр серии Call of Duty способствует росту продаж видеоигр в целом. Речь идёт об одной из самых популярных и продаваемых игровых серий. В результате в октябре расходы американских геймеров на игры увеличились благодаря запуску Call of Duty: Black Ops 6.

Согласно ежемесячному отчёту компании Circana, совокупные продажи оборудования, программного обеспечения и аксессуаров выросли на 10% по сравнению с октябрём прошлого года, достигнув $4,7 млрд. Компания Activision подтвердила в интервью изданию The Washington Post, что благодаря Black Ops 6 общее количество проданных копий серии превысило 500 млн. Это делает Call of Duty одной из самых продаваемых игровых франшиз в истории.

Из этой суммы $4,23 млрд пришлось на контент, что на 12% больше, чем годом ранее. Однако продажи оборудования снизились на 23% и составили $249 млн.

Call of Duty: Black Ops 6 после релиза возглавила октябрьские чарты, став на данный момент третьей самой продаваемой игрой 2024 года. Расходы на подписки также выросли, что можно связать с Black Ops 6. Это первая игра серии, которая была доступна в день запуска по подписке Game Pass. В отчёте Circana указано, что подписки на немобильные игры выросли на 16% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о значительном вкладе Black Ops 6. Xbox подтвердили эту информацию, объявив, что в конце октября игра побила рекорды по подпискам на Game Pass.

В статье также отмечается, что консольный контент стал основным драйвером роста расходов на контент. Его продажи увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря цифровым продажам полных версий игр. И за это стоит благодарить Black Ops 6. По словам Мэта Пискателлы из Circana, платформы PlayStation обеспечили 82% доходов от продаж полной версии Call of Duty: Black Ops 6 на консолях в октябре.

«За первые две недели после выпуска доходы от продаж полной версии Call of Duty: Black Ops 6 были на 23% выше, чем у Call of Duty: Modern Warfare 3 за аналогичный период год назад». Это закономерно, так как Modern Warfare 3 получила менее позитивные отзывы по сравнению с Black Ops 6.

Помимо новой части Call of Duty, в числе самых продаваемых игр с 6 октября по 2 ноября оказались Dragon Ball: Sparking Zero, Silent Hill 2 и Metaphor: ReFantazio. Когда в статистику войдёт отлично продающийся Stalker 2, расходы могут стать ещё крупнее.

#call of duty #видеоигры
Источник: wccftech.com
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