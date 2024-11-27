Частые утечки по Intel Arc B580 говорят о скором релизе

Видеокарту Intel Arc B580 снова заметили в бенчмарке Geekbench. Это подтверждает характеристики предстоящего графического процессора на архитектуре Xe2 под кодовым названием Battlemage.

Согласно некоторым отчётам, дискретные карты серии Intel Battlemage выйдут через несколько недель. Хотя Intel не делится подробностями, ждать осталось недолго. Точное количество моделей в серии пока неизвестно. Утечки данных об Arc B580 становятся всё более частыми. Это указывает на скорый запуск.

На этот раз карту снова заметили в Geekbench, раскрывая характеристики. Arc B580 применялась с процессором Intel Core Ultra 9 285K и материнской платой Gigabyte Z890 AORUS Master. В тесте OpenCL было получено 78743 балла. Это не впечатляет, но поскольку Geekbench требует проведения нескольких тестов для получения более точного результата, оценивать производительность пока рано. К тому же OpenCL – это устаревший API. Карты Battlemage оптимизированы для современных API, таких как DX12 Ultimate и Vulkan.

Данные OpenCL показывают, что GPU основан на архитектуре Intel Xe, а точнее, на Xe2, что уже было известно. Графический процессор оснащён 160 вычислительными блоками, что эквивалентно 20 ядрам Xe2. Это на четыре ядра меньше, чем у предшественника, но благодаря значительным улучшениям архитектуры пока нельзя точно сказать, насколько изменится производительность.

Кроме того, B580 оснащёна 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной памяти. Это на 4 ГБ больше, чем у предыдущей модели. Однако из-за более узкой шины память имеет немного меньшую пропускную способность. Тем не менее, увеличение объёма памяти более важно для разрешения 1080p, на которое, по всей видимости, ориентирована B580.

Утечка также подтвердила, что максимальная частота карты в разгоне составляет около 2,8 ГГц. Это значение может быть немного выше у сторонних производителей. В предыдущей утечке стало известно, что ASRock уже подготовила видеокарту Arc B580 Steel Legend. Она имеет два 8-контактных разъёма питания и трёхвентиляторный дизайн с RGB-подсветкой. Также была замечена версия Challenger Series B580. Это карта с двумя вентиляторами и одним 8-контактным разъёмом питания.