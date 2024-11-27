Она является альтернативой DLSS от NVIDIA и FSR от AMD.

Технология Intel XeSS для повышения производительности получила поддержку в более чем 200 играх, что свидетельствует о ее популярности среди разработчиков и потребителей. Эта технология является альтернативой уже хорошо известным DLSS от NVIDIA и FSR от AMD. Хотя вначале XeSS сталкивалась с некоторыми трудностями на рынке, усилия Intel по ее поддержке и развитию оказались успешными и теперь она рассматривается как жизнеспособная альтернатива.

В то время как доля рынка GPU Intel относительно невелика, растущая популярность XeSS указывает на то, что она находит свое место среди пользователей и конкурирует с уже установившимися вариантами.

