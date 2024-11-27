Среди новинок — Core Ultra 5 225F, который уже засветился в бенчмарках, показав улучшенные результаты по сравнению с предыдущими моделями.

В начале 2025 года Intel готовится представить остальную часть настольной линейки процессоров Arrow Lake. Среди новинок окажется и Core Ultra 5 225F, который недавно появился в бенчмарках, обещая улучшенную производительность и обновленные технические характеристики.

Core Ultra 5 225F станет одним из младших представителей новой линейки Arrow Lake. Его задача — заменить предыдущий Core i5-14400F, сохраняя основные параметры, но улучшая производительность. Как и предшественник, новый процессор будет иметь шесть больших и четыре малых ядра, что обеспечит хорошую сбалансированность между многозадачностью и вычислительной мощностью. Однако, одна важная особенность новой линейки — это отсутствие поддержки Hyper-Threading.

Частоты Core Ultra 5 225F обещают быть выше, чем у его предшественника. Максимальная частота нового CPU достигнет 4,9 ГГц, в то время как Core i5-14400F имел максимум 4,7 ГГц.

Одна из особенностей Core Ultra 5 225F — это отключенное графическое ядро, что делает его отличным выбором для тех, кто планирует использовать дискретные видеокарты. Однако в линейке будет и альтернатива — Core Ultra 5 225 с активным iGPU, который подойдёт тем, кто рассчитывает на встроенную графику для менее требовательных задач или хочет собрать более экономичную систему.

В бенчмарке Geekbench новый Core Ultra 5 225F уже показал себя: он набрал 2653 балла в одноядерном тесте и 13 028 баллов в многоядерном. Это на несколько процентов больше, чем результаты предыдущего поколения Core i5.