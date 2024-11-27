Ожидается, что настольные процессоры Intel Core Ultra 200S получат оптимизированную конфигурацию VF.

Intel готовит обновление микрокода для настольных процессоров линейки Arrow Lake. Обновление будет оптимизировать поведение напряжения и частоты (Voltage-Frequency, VF). Процессоры Core Ultra 200S из этой линейки получат обновление микрокода, которое должно улучшить конфигурации VF. Релиз Arrow Lake был разочарованием для многих энтузиастов, поэтому Intel теперь работает над решением проблем с производительностью.

Роберт Хэллок из Intel признал недостатки Arrow Lake в интервью HotHardware. Он подтвердил, что компания работает над значительными обновлениями, чтобы исправить проблемы с производительностью в этой линейке.

Известный оверклокер SkatterBencher поделился информацией о будущих изменениях в Arrow Lake. Он опубликовал твит, в котором упоминается, что Intel собирается внести "крупные изменения" в поведение напряжения и частоты процессоров Arrow Lake.