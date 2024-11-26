Huawei Mate 70 на новом процессоре представлены для китайских покупателей

Как и было запланировано на 26 ноября, компания Huawei представила флагманскую серию смартфонов Mate 70 на церемонии Huawei Mate Brand. Сюда вошли четыре устройства: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и премиальный Huawei Mate70 RS Ultimate.

Mate 70 обладает 6,7-дюймовым экраном FHD+ с разрешением 2688 × 1216 пикселей и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Сверху установлено стекло второго поколения Kunlun (одинаковое для всех моделей). Есть защита от пыли и воды стандартов IP68/69. Используется аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Среди камер основная 50 Мп с переменной диафрагмой (f/1.4–f/4.0, OIS), телеобъектив 12 Мп с перископом и OIS, а также сверхширокоугольный объектив 40 Мп. Для селфи предусмотрена сверхширокоугольная камера 13 Мп.

Данная модель имеет базовую версию 12/256 ГБ за 5499 юаней и максимальную 12 ГБ и 1 ТБ за 6999 юаней.

Mate70 Pro получил поддержку Wi-Fi 7 и спутниковой связи с углом обзора 120° для спутниковой антенны. Скорости 5G увеличены на 68% по сравнению с предыдущей моделью.

Устройство обладает экраном 6,9 дюйма FHD+ и телеобъективом 48 Мп на задней панели.

Основная камера 50 Мп (диафрагма F1.4–F4.0, OIS)

Сверхширокоугольная камера 40 Мп (диафрагма F2.2)

Макрокамера 48 Мп с оптическим зумом 4x (диафрагма F2.1, OIS)

Сверхширокоугольная передняя камера 13 Мп

Модель Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт плюс обратную беспроводную зарядку.

Минимальная конфигурация 12/256 ГБ стоит 6499 юаней, максимальная 12 ГБ и 1 ТБ — 7999 юаней.

Mate70 Pro+ выделяется улучшенным сенсором RYYB на телеобъективе и сверхширокоугольной камере. Это обещает лучшую чувствительность к свету и точность цветопередачи. В остальном предлагаются те же ключевые функции, что и у Pro.

Версия 16/512 ГБ стоит 8499 юаней, а 16 ГБ и 1 ТБ — 9499 юаней.

Mate70 RS Ultimate поднимает уровень роскоши с глянцевым титановым корпусом и тканью сзади. Характеристики общие с Pro+, но есть дизайнерские элементы. Аппарат с титановым корпусом весит около 251 г, но его толщина аналогична другим моделям и равна 8,25 мм.

Версия 16/512 ГБ стоит 11999 юаней, а 16 ГБ и 1 ТБ — 12999 юаней.