YouTube разучился рекомендовать интересный контент

Некоторые пользователи YouTube сообщают о проблемах с рекомендациями. По их словам, их ленты заполняют заброшенные списки «Посмотреть позже» или прямые трансляции со случайных каналов, на которые они никогда не подписывались.

Один из пользователей Reddit упомянул, что его главная страница за 20 минут превратилась в хаос, заполнившись контентом с каналов, у которых почти нет подписчиков. Несколько других сообщили о похожих ситуациях: контент из подписок пропадает, функция автозапуска работает непредсказуемо, а видео Shorts полностью исчезают с главной страницы. Один пользователь написал, что если достаточно долго прокручивать главную страницу вниз, контент из подписок всё же появляется, но верхняя часть страницы захламлена нерелевантными предложениями.

Этот внезапный сбой может означать, что YouTube тестирует обновления в своём алгоритме рекомендаций. Разработчики нередко вносят изменения в алгоритм, чтобы улучшить пользовательский опыт, хотя результаты бывают не всегда удачными.

Проблемы с алгоритмом YouTube — не новость. Бывало немало случаев, когда всё шло наперекосяк. Одним из примеров была работа платформы с алгоритмами модерации контента, которые часто не справлялись с фильтрацией вредного или вводящего в заблуждение контента. Например, неподобающие видео проникали в YouTube Kids, вызывая возмущение родителей.

Совсем недавно YouTube и другие платформы, такие как TikTok, столкнулись с проверками со стороны Европейской комиссии в рамках Акта о цифровых услугах из-за недостаточной прозрачности работы их систем рекомендаций. Это включает опасения по поводу продвижения вредного контента или распространения дезинформации. Регуляторы требуют от этих платформ больше информации о том, как их алгоритмы минимизируют риски, такие как манипуляции на выборах и проблемы с психическим здоровьем у несовершеннолетних.

Возможно, сейчас всего лишь тестовая фаза, и вскоре рекомендации вернутся к норме. До тех пор лучший способ — пролистать главную страницу до конца, чтобы найти что-то знакомое, или просто переключиться на вкладку подписок.