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Globalcheck: YouTube заработал без ограничений у части пользователей в России
Некоторые пользователи отмечают, что YouTube начал стабильно работать даже на персональных компьютерах через домашний интернет без необходимости использовать VPN или другие средства обхода блокировок.

Многие пользователи из России заметили, что доступ к YouTube стал свободным после длительного периода ограничений. Об этом свидетельствуют данные сервиса GlobalCheck, который фиксирует 100% доступность видеохостинга у большинства мобильных операторов страны. Некоторые источники также утверждают, что YouTube теперь работает даже на персональных компьютерах через домашний интернет без необходимости использовать VPN или другие средства обхода блокировок.

Администраторы ряда популярных Telegram-каналов решили провести собственные опросы среди своих подписчиков, с целью подтвердить данную информацию. Так, канал Jeteed опросил свыше 6000 участников, из которых 31% заявили о том, что ограничения на работу YouTube были сняты. В аналогичном опросе на канале «Пекарня», где участвовало более 34 000 человек, 26% респондентов подтвердили восстановление доступа к платформе. А на канале «КиберТопор» в опросе приняли участие более 100 000 человек, и 22% из них отметили, что работа YouTube вернулась в нормальное русло.

Эти данные указывают на то, что часть пользователей действительно вновь получила свободный доступ к популярному видеохостингу. Однако пока неясно, носит ли этот процесс временный характер или же речь идет о полном снятии ранее введенных ограничений.

Также стоит отметить, что внутренняя статистика Google пока не отражает значительного увеличения трафика YouTube в России. По данным компании, уровень посещаемости платформы остаётся таким же, каким был после введения ограничений в августе этого года.

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