YouTube Shorts делает создание контента еще проще и интереснее. Теперь можно создавать динамические фоны для видео благодаря ИИ, просто введя текстовую подсказку.

Источник изображения: YouTube

YouTube объявил о расширении возможностей своей функции Dream Screen для Shorts. Теперь пользователи могут создавать для своих видео фоны с помощью искусственного интеллекта. Ранее инструмент поддерживал только генерацию изображений, но благодаря интеграции модели Veo от Google DeepMind стало возможным создавать видеоролики в различных кинематографических стилях.



Новая функция позволяет превращать текстовые запросы в анимационные видеофоны. Чтобы воспользоваться инструментом, нужно открыть камеру Shorts, нажать на значок «зеленого экрана» и выбрать «Dream Screen». Затем достаточно ввести запрос, например, «конфетный пейзаж» или «волшебный лес с ручьем», выбрать стиль анимации и нажать «Создать».



После этого Dream Screen предложит несколько сгенерированных видеофонов. Пользователь сможет выбрать подходящий и записать видео с этим фоном. По словам компании, инструмент может быть полезен для погружения в атмосферу любимой книги или создания анимационного вступления к ролику.



В будущем YouTube планирует добавить возможность создавать шестисекундные самостоятельные видеоклипы через Dream Screen. Это нововведение определенно выделяет Shorts на фоне конкурентов, таких как TikTok, который хоть уже и позволяет генерировать фоны на основе ИИ, однако функция ограничивается только изображениями и не поддерживает создание анимационных фонов. «Теперь вы можете буквально перенести себя в сцену из любимой книги или создать атмосферный видеоряд для ваших идей», — отмечает YouTube.



На данный момент новая функция доступна пользователям из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.