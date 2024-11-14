Функция может помочь создателям контента избегать жалоб от правообладателей.

Компания Google продолжает внедрять всё большее количество функций с использованием технологий искусственного интеллекта в свой видеосервис YouTube, значительно расширяя возможности пользователей и создателей контента — как сообщает издание Neowin, в настоящее время разработчики тестируют новую ИИ-функцию, позволяющую создавать ремиксы лицензированных треков.

Источник фото: Neowin

Как говорится на странице поддержки компании, создатели контента, находящиеся в тестовой группе, имеют возможность выбрать необходимый трек на YouTube, добавить подсказку, как именно следует изменить композицию, после чего искусственный интеллект создаст уникальный ремикс.

В настоящее время новая ИИ-функция обеспечивает создание лишь коротких треков длительностью до 30 секунд, которые можно использовать в разделе короткометражных видеороликов YouTube Shorts. При этом на странице видео будет указываться ссылка на оригинальную композицию и размещаться сообщение о том, что ремикс создан при помощи искусственного интеллекта.

Новая функция является частью проекта Dream Track, благодаря которому пользователи имеют возможность создавать треки с использованием сгенерированных искусственным интеллектом голосов, принадлежащих реальным исполнителям, пожелавшим принять участие в данной программе.

В настоящее время неизвестно, какие именно треки доступны для изменения искусственным интеллектом и когда новая функция выйдет для широкого круга лиц.